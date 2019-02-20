Обновление ведущей клиники области начато в январе с проведения капитального ремонта больничного корпуса №3, где размещена консультативная поликлиника.

В настоящее время на всех этажах поликлинического корпуса завершен демонтаж инженерных коммуникаций и межкомнатных перегородок. Ведется заливка полов, монтаж систем коммуникаций. Начаты работы по облицовке наружных стен – выполняется их утепление с дальнейшим покрытием облицовочным материалом. Завозятся строительные материалы для текущих и будущих работ.

— Работа по модернизации поликлиники идет по графику, — сказал главный врач областной клинической больницы Александр Редюков.

Поликлинический корпус обновится полностью – от подвальных помещений до кровли. Предстоит замена всех коммуникаций, лифтов, вентиляционного оборудования, дверных и оконных блоков, монтаж локально-вычислительной сети. Будет приобретена новая медицинская мебель. Особое внимание — формированию комфортной среды для пребывания пациентов, созданию современных условий для работы специалистов. Соблюдение норм «доступной среды» сделает удобным посещение поликлиники для пациентов с ограниченными возможностями.

Оказание консультативной помощи жителям области во время ремонтных работ не прерывается — поликлиническая служба временно перемещена в соседний больничный корпус №4, где освобождены площади с отдельным входом. Ежедневно консультативную помощь в поликлинике получают от 400 до 500 жителей области.

Администрация больницы приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись к ситуации с пониманием. Уже в этом году обновленная консультативная поликлиника на 600 посещений в смену приступит к работе.

— Модернизация коснется всех структурных подразделений областной клинической больницы, — подчеркивает руководитель регионального минздрава Галина Зольникова. — Преобразования стартовали в поликлинике. Следующим этапом станет строительство больничного корпуса, где будут развернуты приемное отделение, операционный блок и реанимация.