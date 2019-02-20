В преддверии масленичных гуляний Абдулинский историко-краеведческий музей проводит конкурс на создание декорированных санок.

В конкурсе «Чудо-сани-2019» могут принять участие как жители города Абдулино, так и сельчане, желающие проявить себя в декоративно-прикладном творчестве (12+).

Заявку на участие необходимо подать до 26 февраля в Абдулинский историко-краеведческий музей и до 10 марта выполнить работу в одной из номинаций конкурса: «Сказочные сани», «Супер-сани», «Сани-великаны», «Дизайнерская находка», «Супер-пассажир», «Самые вместительные сани», «Самые креативные сани», «Самая лучшая презентация», «Национальные сани».

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 10 марта на празднике, который пройдет возле Дома культуры «Молодежный» (0+). Все участники конкурса будут отмечены памятными дипломами и подарками.

Справки по телефону в Абдулино: 2-38-08.