Победителям «Осенних стартов» вручены награды

XXXXII открытый традиционный турнир по плаванию «Осенние старты» проходил в нашем городе на призы фракции «Единая Россия» в городском Совете. В нём приняли участие около 300 сильнейших пловцов из Оренбурга и других городов области.

В течение двух дней в бассейне УСК «Пингвин» (ОГУ) шла серьезная борьба за победу. Было разыграно 108 комплектов медалей и призов от фракции «Единая Россия». Почётными гостями турнира стали заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель, проректор ОГУ Сергей Семенов, директор учебно-спортивного комплекса «Пингвин» ОГУ Сергей Сидорин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга Ранит Юсупбаев. Награды лучшим спортсменам вручили депутаты городского Совета Елена Афанасова и Алексей Горохов.

— Мне очень приятно поздравить сегодня победителей турнира с заслуженной победой. Все ребята — большие молодцы! Каждый, кто сегодня финишировал на водной дорожке, показал большую силу воли, характер и целеустремленность. Оренбуржье гордится такой молодежью! Я и в дальнейшем желаю вам только удачи и новых спортивных достижений! — сказала Елена Афанасова.

Депутат городского Совета Алексей Горохов отметил, что история турнира началась в 1976 году. За это время он стал важным этапом в карьере начинающих спортсменов.

— Уровень организации, достижения участников – сегодня все было на высоте! Здорово видеть так много ребят, которые выбрали для себя этот замечательный вид спорта и добиваются таких серьёзных результатов. Большое спасибо тренерам, наставникам за огромную подготовительную работу. Конечно, очень рад за наших оренбургских ребят, которые сегодня оказались в числе лучших. Желаю всем участникам не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к большему! — пожелал Алексей Горохов.

Для Дмитрия Акимова это первый серьезный турнир и первая долгожданная победа: на пьедестале он занял заветное первое место на дистанции 100 метров брассом.

— Было непросто,- признается спортсмен, — всё-таки соперники у меня были очень сильные. Но я рад, что смог собраться и показать хороший результат. Сегодняшнюю победу я посвятил родным и своему тренеру Светлане Александровне Ромашкиной.

Напомним, турнир проходил 16 и 17 ноября в УСК «Пингвин» (ОГУ). Организаторами выступили комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга и фракция «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете. В этом году в турнире приняли участие 12 команд из Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка и Шарлыка. Соревновались пловцы 2000 — 2004 годов рождения и 2005 года рождения и моложе. По итогам турнира призами от фракции «Единая Россия» отмечены 108 спортсменов, показавших лучшие результаты.