Шестым кандидатом, подавшим документы на участие в конкурсе, стал директор ООО «АрхГрад» Владимир Анатольевич Кирчев.

Также сегодня, 19 ноября, документы в конкурсную комиссию подал лидер регионального Союза защитников Отечества «Держава», военный пенсионер Андрей Анатольевич Приказчиков.

Восьмым кандидатом на должность Главы Оренбурга стал проживающий в Москве Иван Николаевич Уният (официально не трудоустроен). Комиссии кандидат сообщил, что занимается созданием и продвижением бизнес-проектов.

Напомним, что прием документов ведется с 10:00 до 13:00 ежедневно. Завершится он в четверг – 22 ноября.

Подробную информацию о конкурсе любой желающий может получить на официальном портале города orenburg.ru.