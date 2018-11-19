В Оренбурге 18 ноября состоялся турнир исторического фехтования «Путь воина». В этом году он стал межрегиональным, поскольку в поединках принимали участие спортсмены из Пензы, Самары и Челябинска.

Несмотря на то, что это событие в спортивной и культурной жизни региона появилось недавно, «Путь воина» стал одним из самых масштабных турниров исторической реконструкции в Оренбуржье. В этом году Оренбург посетили представители более 10 клубов исторической реконструкции и фехтования, около 50 участников.

Зрителей приветствовал вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата губернатора и Правительства области Дмитрий Кулагин.

– «Путь воина» — это настоящий фестиваль истории, традиций и верности долгу. Невозможно строить будущее не изучая того, что наработали предыдущие поколения. Руководитель общества «Пересвет» Александр Патлахов выступил с инициативой провести мероприятие. И Правительство Оренбургской области поддержало эту добрую инициативу. Нам нужно беречь свою историю и нам нужно растить патриотов. Спасибо организаторам, участникам и гостям турнира, – сказал Дмитрий Кулагин.

Организаторы подготовили особую программу для юных оренбуржцев. Дети смогли почувствовать себя средневековыми богатырями и рыцарями: облачиться в экипировку воина, оседлать коня, освоить навыки владения мечом, копьем и луком.

Гости спортивного праздника могли ознакомиться с выставочными экспозициями, на которых народные умельцы представили одежду и украшения.