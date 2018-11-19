В АПК Оренбургской области завершается работа по постановке сельскохозяйственной техники на зимнее хранение. На сегодняшний день во всех  хозяйствах области на хранение поставлено:

  • из 5764 зерноуборочных комбайнов  — 5278, или 91,6%;
  • из 417 кормоуборочных комбайнов  — 412, или 99%;
  • из 15930 сеялок  — 15584, или 97,8%;
  • из 7496 культиваторов  — 7362, или 98,2% .

Полностью техника подготовлена в Асекеевском, Акбулакском, Грачевском, Илекском, Кваркенском, Курманаевском, Новоорском, Октябрьском, Светлинском районах, Новотроицке и Орске.

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