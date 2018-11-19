В АПК Оренбургской области завершается работа по постановке сельскохозяйственной техники на зимнее хранение. На сегодняшний день во всех хозяйствах области на хранение поставлено:

из 5764 зерноуборочных комбайнов — 5278, или 91,6%;

из 417 кормоуборочных комбайнов — 412, или 99%;

из 15930 сеялок — 15584, или 97,8%;

из 7496 культиваторов — 7362, или 98,2% .

Полностью техника подготовлена в Асекеевском, Акбулакском, Грачевском, Илекском, Кваркенском, Курманаевском, Новоорском, Октябрьском, Светлинском районах, Новотроицке и Орске.