До 25 ноября в областном музее изобразительных искусств (пер. Каширина, 29) работает выставка «Куклы и праздники Японии» (0+). Организатором выставки является Посольство Японии в России, куратор — известный российский просветитель, кавалер высшей награды Японии — ордена Восходящего солнца – Марина Голомидова.

Выставка ориентирована на взрослых и детей, на всех, кто интересуется культурой Японии. Экспозиция раскрывает яркие страницы из жизни японской нации — на ней представлены куклы и игрушки, а также экспонаты, связанные с праздниками и церемониями страны восходящего солнца.

2018 год – перекрёстный год России и Японии. В Оренбургском областном музее изобразительных искусств

С 20 по 30 декабря маленьких оренбуржцев и их родителей приглашают на новогодние утренники (0+), на которых они встретятся с героями японских сказок – лисицей Кицунэ, кошкой Нэко, собакой Тануки.

Волшебники из Японии любят путешествовать и праздновать Новый год в разных странах. В этом году по особому приглашению они прибыли в Россию. Но так как зима здесь снежная и дорогу замело, герои не сразу могут добраться до указанного в письме адреса. За помощью японские друзья обратятся к юным посетителям музея. Выполняя веселые задания, ребята помогут найти им путь в сказочное царство Деда Мороза и Снегурочки.

Участники праздника познакомятся с техникой оригами и традиционными японскими куклами, ребята разгадают тайны великих японских живописцев и поймут, что такое О-сёгацу. На новогодних утренниках детей ждут знакомство с традициями и легендами Страны восходящего солнца, путешествие в мир японских сказок и конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Праздничное настроение помогут создать игры, забавы, песни и хороводы вокруг елки, а также сладкий сюрприз за чайным столом.