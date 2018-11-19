В Оренбурге прошёл второй традиционный городской турнир по спортивной борьбе на призы фракции «Единая Россия» в городском Совете. В этом году 95 юношей и девушек в 10 весовых категориях боролись за право представлять наш город на областном уровне.

Соревнования проходили на базе спортивной школы олимпийского резерва №4 «Урал». Организаторами турнира традиционно выступили комитет по физической культуре и спорту администрации города, федерация спортивной борьбы города Оренбурга и фракция «Единая Россия» в городском Совете.

По итогам соревнований фракция «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете отметила шесть лучших спортсменов в номинации «За волю к победе». По традиции специальные призы за высокий профессионализм вручены судьям соревнований. В церемонии награждения приняла участие председатель городского Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Березнева.

— Сегодняшний турнир уже второй по счёту. Очень приятно и радостно снова видеть в этом зале лучших представителей спортивных школ нашего города! Хочу сказать, что, независимо от результата, все участники уже — победители. Ведь вы выбрали спорт! Искреннее спасибо тренерам, наставникам ребят, родителям и тем, кто сегодня поддерживал и болел за спортсменов! – сказала Ольга Березнева.

Призёров турнира поздравил также депутат городского Совета Борис Лупахин.

Президент федерации спортивной борьбы Оренбурга, депутат городского Совета Андрей Хавилов подчеркнул, что соревнования играют большую роль в подготовке молодых спортсменов.

— Поздравляю всех участников с достойными выступлениями! Уверен, что каждый, кто сегодня не смог занять призовое место, в следующем году обязательно станет победителем. А мы с коллегами по городскому Совету вместе с федерацией спортивной борьбы продолжим поддерживать наших оренбургских борцов! – сказал Андрей Хавилов.

Полный список победителей и призеров соревнований:

Среди девушек 2002-2003 гг.р.:

Весовая категория до 60 кг I КРУТОВА АЛЕКСАНДРА СШОР № 4 «УРАЛ» ЧЕГОДАЕВ А.Е. II АВВАКУМОВА ТАТЬЯНА СШ № 6 САПОЖНИКОВ Е.В. III ФОМИНА АЛИНА СШ № 2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В. III МЕТЕРКО ВЕРОНИКА СШОР № 4 «УРАЛ» ЧЕГОДАЕВ А.Е.

Cреди юношей 2002-2003 гг.р.:

Весовая категория до 45 кг I ГОЛИКОВ ИВАН СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В. II ЛАСЫГИН КИРИЛЛ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В. Весовая категория до 48 кг I МАМЕДОВ САЛИХ СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н. II СУНЦОВ НИКОЛАЙ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В. III ПУСУРМАНОВ ЕРЛАН СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В. Весовая категория до 51 кг I ЧЕГОДАЕВ ДАНИЛ СШОР №4 «УРАЛ» ЧЕГОДАЕВ А.Е. Весовая категория до 55 кг I МАКАНОВ ЖАН СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А. II ВОЛКОВ НИКИТА СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В. III ДУБСКИЙ ВАЛЕРИЙ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В. III ИСЕНБЕТОВ ДЕНИС СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н. Весовая категория до 60 кг I КАРЧАГИН АЛЕКСАНДР СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А. II СОН НИКИТА СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н. III ПОПОВ ВЛАДИМИР СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н. III ОСМАНОВ ИЛЬХАМ СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н. Весовая категория до 65 кг I КЛИМОВ НИКИТА СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н. II ИСПУЛАТОВ АЙДАР СШ №6 САПОЖНИКОВ Е.В. III ЛАТЫШЕВ ИВАН СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В. III БЕСПОМОЩНОВ ОЛЕГ СШ №2 «ПРОГРЕСС» АКБАТЫРОВ К.Х. Весовая категория до 71 кг I НАУМОВ НИКИТА СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А. II ТУЛУПОВ ВЛАДИСЛАВ СШ №2 «ПРОГРЕСС» БРОВИКОВ Д.В. III САНКОВ ДМИТРИЙ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В. Весовая категория до 80 кг I МАЛЕНКИН КОНСТАНТИН СШ №2 «ПРОГРЕСС» ГАСПАРЯН М.Е. II ИЛЬИН НИКОЛАЙ СШ №2 «ПРОГРЕСС» БРОВИКОВ Д.В. III ФИЛИППОВ НИКИТА СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В. III АЛЕКСЕЕНКО МАКСИМ СШ №2 «ПРОГРЕСС» ГАСПАРЯН М.Е. Весовая категория до 92 кг I СЛОНЬ НИКИТА СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.

Cреди юношей 2004-2005 гг.р.: