В Оренбурге прошёл второй традиционный городской турнир по спортивной борьбе на призы фракции «Единая Россия» в городском Совете. В этом году 95 юношей и девушек в 10 весовых категориях боролись за право представлять наш город на областном уровне.
Соревнования проходили на базе спортивной школы олимпийского резерва №4 «Урал». Организаторами турнира традиционно выступили комитет по физической культуре и спорту администрации города, федерация спортивной борьбы города Оренбурга и фракция «Единая Россия» в городском Совете.
По итогам соревнований фракция «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете отметила шесть лучших спортсменов в номинации «За волю к победе». По традиции специальные призы за высокий профессионализм вручены судьям соревнований. В церемонии награждения приняла участие председатель городского Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Березнева.
— Сегодняшний турнир уже второй по счёту. Очень приятно и радостно снова видеть в этом зале лучших представителей спортивных школ нашего города! Хочу сказать, что, независимо от результата, все участники уже — победители. Ведь вы выбрали спорт! Искреннее спасибо тренерам, наставникам ребят, родителям и тем, кто сегодня поддерживал и болел за спортсменов! – сказала Ольга Березнева.
Призёров турнира поздравил также депутат городского Совета Борис Лупахин.
Президент федерации спортивной борьбы Оренбурга, депутат городского Совета Андрей Хавилов подчеркнул, что соревнования играют большую роль в подготовке молодых спортсменов.
— Поздравляю всех участников с достойными выступлениями! Уверен, что каждый, кто сегодня не смог занять призовое место, в следующем году обязательно станет победителем. А мы с коллегами по городскому Совету вместе с федерацией спортивной борьбы продолжим поддерживать наших оренбургских борцов! – сказал Андрей Хавилов.
Полный список победителей и призеров соревнований:
Среди девушек 2002-2003 гг.р.:
|Весовая категория до 60 кг
|I
|КРУТОВА АЛЕКСАНДРА
|СШОР № 4 «УРАЛ»
|ЧЕГОДАЕВ А.Е.
|II
|АВВАКУМОВА ТАТЬЯНА
|СШ № 6
|САПОЖНИКОВ Е.В.
|III
|ФОМИНА АЛИНА
|СШ № 2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АН.В.
|III
|МЕТЕРКО ВЕРОНИКА
|СШОР № 4 «УРАЛ»
|ЧЕГОДАЕВ А.Е.
Cреди юношей 2002-2003 гг.р.:
|Весовая категория до 45 кг
|I
|ГОЛИКОВ ИВАН
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|II
|ЛАСЫГИН КИРИЛЛ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
|Весовая категория до 48 кг
|I
|МАМЕДОВ САЛИХ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЛАВРУХИН А.Н.
|II
|СУНЦОВ НИКОЛАЙ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
|III
|ПУСУРМАНОВ ЕРЛАН
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АН.В.
|Весовая категория до 51 кг
|I
|ЧЕГОДАЕВ ДАНИЛ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЧЕГОДАЕВ А.Е.
|Весовая категория до 55 кг
|I
|МАКАНОВ ЖАН
|СШОР №4 «УРАЛ»
|МАКАНОВ А.А.
|II
|ВОЛКОВ НИКИТА
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АН.В.
|III
|ДУБСКИЙ ВАЛЕРИЙ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
|III
|ИСЕНБЕТОВ ДЕНИС
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЛАВРУХИН А.Н.
|Весовая категория до 60 кг
|I
|КАРЧАГИН АЛЕКСАНДР
|СШОР №4 «УРАЛ»
|МАКАНОВ А.А.
|II
|СОН НИКИТА
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЛАВРУХИН А.Н.
|III
|ПОПОВ ВЛАДИМИР
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЛАВРУХИН А.Н.
|III
|ОСМАНОВ ИЛЬХАМ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЛАВРУХИН А.Н.
|Весовая категория до 65 кг
|I
|КЛИМОВ НИКИТА
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЛАВРУХИН А.Н.
|II
|ИСПУЛАТОВ АЙДАР
|СШ №6
|САПОЖНИКОВ Е.В.
|III
|ЛАТЫШЕВ ИВАН
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АН.В.
|III
|БЕСПОМОЩНОВ ОЛЕГ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|АКБАТЫРОВ К.Х.
|Весовая категория до 71 кг
|I
|НАУМОВ НИКИТА
|СШОР №4 «УРАЛ»
|МАКАНОВ А.А.
|II
|ТУЛУПОВ ВЛАДИСЛАВ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|БРОВИКОВ Д.В.
|III
|САНКОВ ДМИТРИЙ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АН.В.
|Весовая категория до 80 кг
|I
|МАЛЕНКИН КОНСТАНТИН
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|ГАСПАРЯН М.Е.
|II
|ИЛЬИН НИКОЛАЙ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|БРОВИКОВ Д.В.
|III
|ФИЛИППОВ НИКИТА
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
|III
|АЛЕКСЕЕНКО МАКСИМ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|ГАСПАРЯН М.Е.
|Весовая категория до 92 кг
|I
|СЛОНЬ НИКИТА
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
Cреди юношей 2004-2005 гг.р.:
|Весовая категория до 38 кг
|I
|ШАРЫГИН ОЛЕГ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЧЕГОДАЕВ А.Е.
|II
|ПРОКУДИН МАТВЕЙ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|III
|ШНАЙДЕР ИЛЬЯ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|МАКАНОВ А.А.
|III
|АБДУСАЛАМОВ РАМАЗАН
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЯКОВЛЕВ О.А.
|Весовая категория до 41 кг
|I
|ЖАЛМУХАМЕДОВ АЙДАР
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|II
|ФИЛИМОШИН ТИМОФЕЙ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
|III
|МАКАРОВ ЮРИЙ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЯКОВЛЕВ О.А.
|III
|ХАСАНОВ РАМИЛЬ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|Весовая категория до 44 кг
|I
|ИНЯКИН РОМАН
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|II
|КАЮМОВ ДАНИЛ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
|III
|КРАЙНОВ ИВАН
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|АКБАТЫРОВ К.Х.
|III
|МАРКОВ АРТЕМ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|АКБАТЫРОВ К.Х.
|Весовая категория до 48 кг
|I
|ВОРОНОВ ИЛЬЯ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|ГАСПАРЯН М.Е.
|II
|ГАРЕЛКИН АЛЕКСАНДР
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
|III
|КАБАНОВ ИЛЬЯ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|МАКАНОВ А.А.
|III
|ЮДИН ЕГОР
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|Весовая категория до 52 кг
|I
|ИСПАЛАЕВ ТАМЕРЛАН
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|II
|ВОЛКОВ ДАНИЛА
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АН.В.
|III
|АТЯКШЕВ ИЛЬЯ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
|III
|МАЗАЙ ВЛАДИСЛАВ
|СШ №6
|НОВИЧКОВ Д.А.
|Весовая категория до 57 кг
|I
|БУРХАНОВ АРТУР
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЧЕГОДАЕВ А.Е.
|II
|ЛЕВАГИН ЛЕВ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|III
|КАРАТАЕВ ВИТАЛИЙ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЛАВРУХИН А.Н.
|III
|СОНАЕВ НИГАТ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|МАКАНОВ А.А.
|Весовая категория до 62 кг
|I
|КОЛБАНОВ АНТОН
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|II
|СЕМЕНИЧЕНКО ТИМУР
|СШОР №4 «УРАЛ»
|МАКАНОВ А.А.
|III
|БАКАЕВ ФЕДОР
|СШ № 6
|САПОЖНИКОВ Е.В.
|III
|УРАЗОВ АМИР
|СШОР №4 «УРАЛ»
|МАКАНОВ А.А.
|Весовая категория до 68 кг
|I
|ФЕДОРОВ ГЛЕБ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЛАВРУХИН А.Н.
|II
|САРИДИС ГРИГОРИС
|СШОР №4 «УРАЛ»
|СМЫКОВСКИЙ С.В.
|III
|БЕЛОВ ПАВЕЛ
|СШ №2 «ПРОГРЕСС»
|СМОЛЬЯНОВ АН.В.
|III
|ГРИГОРЬЕВ СВЯТОСЛАВ
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЯКОВЛЕВ О.А.
|Весовая категория до 75 кг
|I
|ПРИХОЖАЙ АЛЕКСАНДР
|СШОР №4 «УРАЛ»
|ЛАВРУХИН А.Н.