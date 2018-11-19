В Оренбурге прошёл второй традиционный городской турнир по спортивной борьбе на призы фракции «Единая Россия» в городском Совете. В этом году 95  юношей и девушек в 10 весовых категориях боролись за право представлять наш город на областном уровне.

Соревнования проходили на базе спортивной школы олимпийского резерва №4 «Урал». Организаторами турнира традиционно выступили комитет по физической культуре и спорту администрации города, федерация спортивной борьбы города Оренбурга и фракция «Единая Россия» в городском Совете.

По итогам соревнований фракция «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете отметила шесть лучших спортсменов в номинации «За волю к победе». По традиции специальные призы за высокий профессионализм вручены судьям соревнований. В церемонии награждения приняла участие председатель городского Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Березнева.

— Сегодняшний турнир уже второй по счёту. Очень приятно и радостно снова видеть в этом зале лучших представителей спортивных школ нашего города! Хочу сказать, что, независимо от результата, все участники уже — победители. Ведь вы выбрали спорт! Искреннее спасибо  тренерам, наставникам ребят, родителям и тем, кто сегодня поддерживал и болел за спортсменов! – сказала Ольга Березнева.

Призёров турнира поздравил также депутат городского Совета Борис Лупахин.

Президент федерации спортивной борьбы Оренбурга, депутат городского Совета Андрей Хавилов подчеркнул, что соревнования играют большую роль в подготовке молодых спортсменов.

— Поздравляю всех участников с достойными выступлениями! Уверен, что каждый, кто сегодня не смог занять призовое место, в следующем году обязательно станет победителем. А мы с коллегами по городскому Совету вместе с федерацией спортивной борьбы продолжим поддерживать наших оренбургских борцов! – сказал Андрей Хавилов.

Полный список победителей и призеров соревнований:

Среди девушек 2002-2003 гг.р.:

Весовая категория до 60 кг
I КРУТОВА АЛЕКСАНДРА СШОР № 4 «УРАЛ» ЧЕГОДАЕВ А.Е.
II АВВАКУМОВА ТАТЬЯНА СШ № 6 САПОЖНИКОВ Е.В.
III ФОМИНА АЛИНА СШ № 2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В.
III МЕТЕРКО ВЕРОНИКА СШОР № 4 «УРАЛ» ЧЕГОДАЕВ А.Е.

Cреди юношей 2002-2003 гг.р.:

Весовая категория до 45 кг
I ГОЛИКОВ ИВАН СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
II ЛАСЫГИН КИРИЛЛ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
Весовая категория до 48 кг
I МАМЕДОВ САЛИХ СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н.
II СУНЦОВ НИКОЛАЙ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
III ПУСУРМАНОВ ЕРЛАН СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В.
Весовая категория до 51 кг
I ЧЕГОДАЕВ ДАНИЛ СШОР №4 «УРАЛ» ЧЕГОДАЕВ А.Е.
Весовая категория до 55 кг
I МАКАНОВ ЖАН СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А.
II ВОЛКОВ НИКИТА СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В.
III ДУБСКИЙ ВАЛЕРИЙ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
III ИСЕНБЕТОВ ДЕНИС СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н.
Весовая категория до 60 кг
I КАРЧАГИН АЛЕКСАНДР СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А.
II СОН НИКИТА СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н.
III ПОПОВ ВЛАДИМИР СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н.
III ОСМАНОВ ИЛЬХАМ СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н.
Весовая категория до 65 кг
I КЛИМОВ НИКИТА СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н.
II ИСПУЛАТОВ АЙДАР СШ №6 САПОЖНИКОВ Е.В.
III ЛАТЫШЕВ ИВАН СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В.
III БЕСПОМОЩНОВ ОЛЕГ СШ №2 «ПРОГРЕСС» АКБАТЫРОВ К.Х.
Весовая категория до 71 кг
I НАУМОВ НИКИТА СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А.
II ТУЛУПОВ ВЛАДИСЛАВ СШ №2 «ПРОГРЕСС» БРОВИКОВ Д.В.
III САНКОВ ДМИТРИЙ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В.
Весовая категория до 80 кг
I МАЛЕНКИН КОНСТАНТИН СШ №2 «ПРОГРЕСС» ГАСПАРЯН М.Е.
II ИЛЬИН НИКОЛАЙ СШ №2 «ПРОГРЕСС» БРОВИКОВ Д.В.
III ФИЛИППОВ НИКИТА СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
III АЛЕКСЕЕНКО МАКСИМ СШ №2 «ПРОГРЕСС» ГАСПАРЯН М.Е.
Весовая категория до 92 кг
I СЛОНЬ НИКИТА СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.

Cреди юношей 2004-2005 гг.р.:

Весовая категория до 38 кг
I ШАРЫГИН ОЛЕГ СШОР №4 «УРАЛ» ЧЕГОДАЕВ А.Е.
II ПРОКУДИН МАТВЕЙ СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
III ШНАЙДЕР ИЛЬЯ СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А.
III АБДУСАЛАМОВ РАМАЗАН СШОР №4 «УРАЛ» ЯКОВЛЕВ О.А.
Весовая категория до 41 кг
I ЖАЛМУХАМЕДОВ АЙДАР СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
II ФИЛИМОШИН ТИМОФЕЙ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
III МАКАРОВ ЮРИЙ СШОР №4 «УРАЛ» ЯКОВЛЕВ О.А.
III ХАСАНОВ РАМИЛЬ СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
Весовая категория до 44 кг
I ИНЯКИН РОМАН СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
II КАЮМОВ ДАНИЛ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
III КРАЙНОВ ИВАН СШ №2 «ПРОГРЕСС» АКБАТЫРОВ К.Х.
III МАРКОВ АРТЕМ СШ №2 «ПРОГРЕСС» АКБАТЫРОВ К.Х.
Весовая категория до 48 кг
I ВОРОНОВ ИЛЬЯ СШ №2 «ПРОГРЕСС» ГАСПАРЯН М.Е.
II ГАРЕЛКИН АЛЕКСАНДР СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
III КАБАНОВ ИЛЬЯ СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А.
III ЮДИН ЕГОР СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
Весовая категория до 52 кг
I ИСПАЛАЕВ ТАМЕРЛАН СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
II ВОЛКОВ ДАНИЛА СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В.
III АТЯКШЕВ ИЛЬЯ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АЛ.В.
III МАЗАЙ ВЛАДИСЛАВ СШ №6 НОВИЧКОВ Д.А.
Весовая категория до 57 кг
I БУРХАНОВ АРТУР СШОР №4 «УРАЛ» ЧЕГОДАЕВ А.Е.
II ЛЕВАГИН ЛЕВ СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
III КАРАТАЕВ ВИТАЛИЙ СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н.
III СОНАЕВ НИГАТ СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А.
Весовая категория до 62 кг
I КОЛБАНОВ АНТОН СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
II СЕМЕНИЧЕНКО ТИМУР СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А.
III БАКАЕВ ФЕДОР СШ № 6 САПОЖНИКОВ Е.В.
III УРАЗОВ АМИР СШОР №4 «УРАЛ» МАКАНОВ А.А.
Весовая категория до 68 кг
I ФЕДОРОВ ГЛЕБ СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н.
II САРИДИС ГРИГОРИС СШОР №4 «УРАЛ» СМЫКОВСКИЙ С.В.
III БЕЛОВ ПАВЕЛ СШ №2 «ПРОГРЕСС» СМОЛЬЯНОВ АН.В.
III ГРИГОРЬЕВ СВЯТОСЛАВ СШОР №4 «УРАЛ» ЯКОВЛЕВ О.А.
Весовая категория до 75 кг
I ПРИХОЖАЙ АЛЕКСАНДР СШОР №4 «УРАЛ» ЛАВРУХИН А.Н.

 

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