Оренбургская кадастровая палата рекомендует участникам долевого строительства проявить внимательность при сделках с недвижимостью.

Известно, что долевое строительство – это вид строительства, при котором фирма-застройщик привлекает на возведение объекта средства будущих собственников жилья в многоквартирном доме. Такая форма взаимодействия застройщика и покупателя недвижимости давно и успешно практикуется, главным образом, в силу финансовой выгоды для собственника, экономии на стоимости заветных квадратных метров.

Между тем, Оренбургская кадастровая палата напоминает потенциальным «дольщикам», что перед заключением договоров и оформлением всех бумаг следует обезопасить себя.

Нужно знать, что сделки с землей и недвижимостью в обязательном порядке проходят процедуру государственной регистрации. Фирма-строитель обязана оформить правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором планируется создавать объект недвижимости. Это необходимое условие, поскольку именно залогом прав застройщика на участок обеспечиваются его обязательства перед участниками долевого строительства.

Чтобы проверить застройщика «на честность», нужно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. Она выдается в отношении земельного участка, где возводится объект недвижимости, в состав которого входят жилые и нежилые помещения, которые являются предметами договоров участия в долевом строительстве. Такой документ содержит общедоступные сведения из ЕГРН, предоставляется по запросу любого заинтересованного лица за плату.

Заказать выписку будущий «дольщик» может в МФЦ, в электронном виде при помощи сайта Росреестра, а также, направив запрос по установленной форме почтой по адресу филиала.