Клуб настольного тенниса «Факел – Газпром» из Оренбурга провел ответный матч в Лиге европейских чемпионов по настольному теннису со шведским «Эслевом».

Выездная встреча прошла с преимуществом теннисистов оренбургского клуба и принесла им победу со счетом – 3: 0.

Хозяевам площадки удалось выиграть только одну партию. Ее в свою копилку записал Роберт Свенсон, вышедший против Маркоса Фрайтаса в заключительном третьем микроматче. Но в концовке поединка устоять не смог под натиском соперника (1:3). Два предшествующих шведские теннисисты Трулс Морегард и Ионнис Сгуропулос, сыгравшие соответственно с Владимиром Самсоновым и Дмитрием Овчаровым, уступили всухую 0:3.

Эта победа досрочно вывела команду «Факел – Газпром» в четвертьфинал Лиги.

С какого места оренбуржцы выйдут в финальную часть соревнований, с первого или второго, определит следующая игра, которая пройдет 20 ноября в Германии.