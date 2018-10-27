ПОБЕДА! «НЕФТЯНИК» : «ТЮМЕНЬ» – 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:16)

Во втором туре «Нефтянику» предстояло проэкзаменовать дебютанта высшей лиги «А» 2018/2019 команду из Тюменской области – «Тюмень», выступавшую в прошлом сезоне в низшем дивизионе.

Началу игры предшествовала церемония вручения постоянным болельщикам команды «Нефтяник», детям из «Дома детства», волейбольного мяча mikasa с автографами всех игроков команды.

Встреча начинается не торопливо, команды присматриваются друг к другу, Андреев подает и после длительного розыгрыша Козлов результативным ударом завершает атаку своей команды – 2:2. Эйс Осипова и счет – 6:3. Оренбуржцам удается прибрать инициативу к своим рукам, счет – 9:5 и тренер гостей Сергей Шульга берет таймаут. Бессмертных пробивает в самый угол площадки – 9:7. Удар Максимова попадает в Осипова, от которого мяч улетает в аут – 14:12. Гости прибавляют, Никишин подает эйс и счет становится равным — 14:14. С переменным успехом атакуют соперники, Макаров заколачивает мяч – 20:18. Осипов и Андреев блокируют удар Никишина – 22:19. Игроки «Тюмени» немного занервничали в концовке и это вылилось в ошибки, как итог, Кухно пайпом забивает мяч и приносит победу в сете «Нефтянику» – 25:20.

Вторая партия начинается с равной игры, проигранный сет позволил гостям раскрепоститься и включиться на полную, Макаров скидывает мяч, никто из игроков «Нефтяника» за ним не успевает – 7:6. Пархомчук результативно завершает оренбургскую атаку – 10:8, следом забивает Козлов – 11:8. К середине сета игрокам и тренерскому штабу «Тюмени» удается выровнять игру, эйс Щиткова и счет – 15:15. Гости вырываются вперед, счет – 17:18 и Владимир Викулов берет таймаут. Абсолютно зеркальную первой партии концовку выдают соперники, Тюмень действует более уверенно, а игроки «Нефтяника» в свою очередь заметно нервничают. Фетцов пробивает в аут, и второй сет остается за «Тюменью» — 20:25.

Начало третьей партии, можно сказать, что игра для команд начинается заново. Две подряд результативные атаки Фетцова – 3:1. Максимов пробивает в аут – 5:3. На подаче Андреева «Нефтянику» удается заработать небольшой гандикап – 12:9. Расторопнее всех на сетке действует Козлов и хитрой скидкой отправляет мяч на половину соперника – 14:10. Пархомчук в одного блокирует Макарова – 15:11. Тренерский штаб «Тюмени» берет таймаут, однако, как показали дальнейшие розыгрыши, повлиять на ход игры в сете он не смог. Козлов и Андреев блокируют удар Максимова – 20:15. В концовке гости подают два эйса и счет – 23:20. Тюменцы включаются в борьбу за победу в партии, однако победу в сете одерживает все же «Нефтяник» — 25:22.

Четвертый сет. Андреев пробивает с касанием блока соперника в аут – 2:2, следом он же подает эйс – 3:2. И вновь Андреев завершает атаку своей команды – 10:7. Соперники борются за инициативу, Максимов забивает «Нефтянику» — 12:12. Далее оренбуржцы наращивают темп, прибирают инициативу к своим рукам и включаются на полную, Климов забивает – 16:14. Кухно и Андреев чехлят удар Максимова – 18:14. В концовке у гостей игра совсем разладилась, Бессмертных пробивает в аут и победа в четвертой партии достается Оренбургу — 25:16.

«Нефтяник» одерживает уверенную домашнюю победу над гостями из Тюмени со счетом – 3:1.