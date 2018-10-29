Два дня, 30 и 31 октября, в Оренбургском государственном университете будет проходить IX Российско-японская конференция «Химическая физика молекул и полифункциональных материалов».

На протяжении многих лет ученые ОГУ с коллегами из Японии собираются вместе для обсуждения актуальных вопросов химической физики, наноматериалов и наносистем, ведут совместные разработки, делятся результатами исследований. В этот раз на конференции речь пойдет о фундаментальных аспектах молекулярной оптики, фотоники молекулярных систем, новых материалов и биологических эффектов магнитных полей.

На дискуссионной площадке обсудят широкий круг проблем, связанных с моделированием и экспериментами в физике молекулярных наносистем, их синтезом, получением наноматериалов и возможными областями их использования. Особое внимание ученых будет уделено физике и химии многокомпонентных наноструктур, системам пониженной размерности, гибридам из комплексов органических молекул и металлических или полупроводниковых кластеров, квантово-размерным системам и другим подобным объектам.

На событие приглашены ученые различных научных направлений физики и химии из России и Казахстана, работающие в междисциплинарных областях, занимающиеся проблемами оптики, материаловедения и нанотехнологий. Свое участие уже подтвердили специалисты из вуза — партнера ОГУ Университета Хиросимы (Япония) Катсуя Инуе, Рё Секия, Такаси Сузуки, Такаюки Эбата, Ёсифуми Танимото. Они встретятся с руководством университета, обсудят с коллегами с физического факультета ОГУ основные направления дальнейшего сотрудничества, выступят на пленарном заседании и секциях конференции. Двое из приглашенных – профессора Такаюки Эбата и Ёсифуми Танимото – являются почетными профессорами ОГУ.

В рамках конференции 31 октября состоится заседание круглого стола «Философские проблемы современной физики».

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