В последнее воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают те, кто занят в сфере автомобильного транспорта. Накануне состоялось торжественное собрание, на котором чествовали сотрудников муниципального предприятия «Оренбургский городской пассажирский транспорт». От Оренбургского городского Совета коллектив предприятия поздравили депутаты Елена Афанасова и Артем Сафиуллин.

— Наверное, нет другой такой сферы, от которой бы так сильно зависела жизнь целого города. И особенно это касается вас, работников муниципального транспорта. Не каждый задумывается, сколько труда и профессионализма вкладывается в то, чтобы каждое утро городские автобусы и троллейбусы выходили на линию. Сегодняшний праздник – это повод выразить вам нашу признательность, сказать спасибо за вашу нелегкую, но такую необходимую работу! — сказала Елена Афанасова.

Муниципальное транспортное предприятие – это стратегически важное звено в структуре городского хозяйства, подчеркнул Артем Сафиуллин.

— На ваших плечах лежит огромная ответственность, именно благодаря вам обеспечивается стабильность системы пассажирских перевозок в Оренбурге. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, успешных трудовых будней, ветеранам – здоровья и благополучия! — пожелал Артем Сафиуллин.

За годы работы в МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» сложился высокопрофессиональный коллектив. Многие работники имеют стаж 20 и более лет. Владимир Пилюгин управляет троллейбусом больше двух десятилетий. Сейчас у него один из самых популярных горожанами маршрутов — №7. Рабочий день водителя начинается в 5.30 утра.

— Без руля, без машины я себя уже не представляю. Городу нужны троллейбусы, без этого никак, — поделился мнением Владимир Александрович.

Лучшие водители, диспетчеры, кондукторы, механики и другие специалисты муниципального предприятия удостоились в свой праздник наград. За многолетний добросовестный труд и высокое мастерство в профессиональной деятельности Благодарностью Оренбургского городского Совета отмечены: слесарь по ремонту подвижного состава Юрий Татарников, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Николай Коробов, водитель троллейбуса Вера Мишнева, водитель автобуса Шаукат Тухватулин, слесарь-инструментальщик Яков Голубев, слесарь-ремонтник Алексей Никульшин, кондукторы Нина Сарсембаева и Галина Афанасьева.