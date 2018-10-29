«Факел-Газпром» громит шведский «Эслэв»

В минувший уик-энд прошли матчи третьего раунда Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.

В Оренбурге четырехкратный чемпион Европы клуб «Факел-Газпром» принимал серебряного призера Лиги европейских чемпионов сезона 2015-2016 годов, самый именитый клуб Северной Европы – шведский «Эслев». Интереснейший поединок принес убедительную победу со счетом 3:0 оренбургским теннисистам. Отличились Маркос Фрайтас, Ань Янь и Владимир Самсонов.

По итогам первого круга предварительного этапа Лиги европейских чемпионов, одержав три победы в трех матчах, оренбургский клуб «Факел-Газпром» стал абсолютным лидером в своей группе. В ноябре клубу «Факел-Газпром» предстоит провести два матча на выезде – в Швеции и Германии, ближайший домашний поединок оренбуржцев пройдет 6 декабря с четырехкратным чемпионом Франции клубом «Эннебон».