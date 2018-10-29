Ровно через месяц в Москве начнет работу XX Международная ярмарка интеллектуальной литературы нон/фикшн (non/fictio№). Она пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Центральном Доме Художника на Крымском Валу. Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева традиционно примет участие в форуме по приглашению Альянса независимых книгоиздателей и книгораспространителей.

Появление двух новинок Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» планирует непосредственно к открытию – это книга нашей землячки замечательной российской поэтессы, переводчика со славянских языков и драматурга Надежды Кондаковой. Ее «Книга любви», оформленная графикой Юнны Мориц, печатается при поддержке Федеральной целевой программы «Культура России». Вторая книга – «Вернуть тюльпаны» – наверняка удивит литературный мир, ведь автор рассказов, собранных под этим названием, – брат выдающегося писателя современности Владимира Маканина. Геннадий Маканин – математик с мировым именем, но при жизни он никогда не печатал своих произведений. Его невероятно пронзительные, грустные и одновременно трогательные рассказы о переживаниях детства и юности переносят читателя то в родное обоим Маканиным Восточное Оренбуржье, то в пустынные просторы Средней Азии.

К главному «литературному смотру» года Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева подходит с 16 наименованиями. Это своеобразный рекорд за 23 года существования издательства. Большинство из этих книг – проекты фонда «Евразия»: «И вот наступило потом…» Гарри Бардина, «Державин, или Крушение империи» Юрия Домбровского, «Дипломатический агент» Юлиана Семенова, «Пространство и время» Сергея Калмыкова, «Сибирские ночи» Жозефа Кесселя, «Соленые озера Соль-Илецка» и др.

Но есть в этом перечне и книги, сделанные по заказу. Совершенно необычным, поистине уникальным стало издание клавира оперы «Царица» композитора Давида Тухманова, доверившего оренбуржцам выпустить номерное лимитированное издание своего знаменитого произведения. Впервые в Оренбуржье появился «Путеводитель» по фондам Оренбургского государственного архива социально-политической истории. Никогда не обращавшееся к медицинской тематике «Оренбургское книжное», выпустило и «Интегративную онкологию: наш опыт» А.Г. Маленкова и Л.Н. Мишуркиной. Планируется, что до конца года в Оренбуржье выйдет еще несколько любопытных книг.