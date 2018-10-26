Сегодня в Оренбурге прошли окружные субботники. Выполнен значительный объем работ:

В Северном округе сегодня в подготовке города к зиме приняли участие порядка 450 предприятий и организаций всех форм собственности, на уборку территории вышли более девяти тысяч человек. Ликвидировано 2 несанкционированных свалки: в лесополосе по дороге на очистные сооружения, и в лесополосе вдоль улицы Деповской. Также очищены от мусора другие лесополосы округа, парки и скверы. Высажено более 630 молодых деревьев. На проезде Северном 1,3,5 высажено 120 пирамидальных тополей. В посадке саженцев приняли участие студенты автотранспортного техникума и жители домов. В сквере Салмышского боя посадили более 70 деревьев, также в парке им. 50-летия СССР у памятника воинам – интернационалистам высажено 50 каштанов. На городскую свалку вывезено более 90 машин с мусором.

В Южном округе приняли участие порядка 23 тысяч человек. 1242 предприятия и организации всех форм собственности. Ликвидировано 38 стихийных свалок. Очищено 4 лесополосы, также приведены в порядок территории парков и скверов округа. Высажено 208 деревьев и кустарников – на ул.Есимова, ул Комсомольской в сквере им.Октябрьской революции, и на других улицах Ленинского и Центрального районов. Произведена санитарная обрезка деревьев.