Накануне в поселке Ростоши состоялось собрание членов общественного объединения правоохранительной направленности из числа работников предприятий группы «Газпром» «Народной дружины Южного округа города Оренбурга», на котором торжественно вручили удостоверения и жетоны народного дружинника.

Перед участниками собрания выступил вице-губернатор — заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин. По окончании приветственной речи он вручил удостоверения 61 народному дружиннику.