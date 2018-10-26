В городской администрации продолжается работа с СНТ, накопившими задолженность за потребление электроэнергии.

26 октября состоялся выезд комиссии по нескольким садовым товариществам. Должники были уведомлены о необходимости погашения накопленной задолженности.

— В связи с тем, что ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» начало уведомлять садовые некоммерческие товарищества об ограничении поставок электроэнергии, был организован данный рейд, — пояснил заместитель главы Южного округа по Центральному району Василий Золотухин. -На территориях СНТ в настоящее время проживают семьи с несовершеннолетними детьми. Мы обеспокоены тем, что в осенне-зимний период отключение подачи электроэнергии, которая является основным источником тепла, может привести к неблагоприятным последствиям. Мы постоянно проводим работу с собственниками дачных участков. Разъясняем о необходимости погашения задолженностей. Стоит отметить, что понимание у людей есть, они идут на контакт и обещают в ближайшее время погасить долги за электроэнергию. Помимо этого мы разъясняем жителям СНТ, что существуют социальные меры поддержки, которыми они могут воспользоваться в рамках действующего законодательства,- подытожил Василий Золотухин.