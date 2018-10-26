В Оренбург прибывает делегация Санкт-Петербурга

1 и 2 ноября Оренбургскую область посетит делегация из Санкт-Петербурга. В составе делегации представители органов исполнительной власти, бизнес-сообщества и творческих коллективов северной столицы России – всего 20 человек. Торгово-экономическая миссия организована по итогам соглашения о сотрудничестве, заключенного в ноябре прошлого года на культурном форуме между Санкт-Петербургом и Оренбургской областью.

Программа пребывания делегации наполнена деловыми встречами и творческими мероприятиями. 1 ноября состоится круглый стол по торгово-экономическому сотрудничеству регионов, в котором примут участие гости из Санкт-Петербурга и члены Правительства Оренбургской области, руководители предприятий и организаций Оренбуржья.

В ходе диалога состоятся презентации экономического потенциала обеих территорий, пройдет биржа деловых контактов. В программе пребывания торгово-экономической миссии – посещение петербургскими предпринимателями региональных предприятий.

Целый ряд творческих встреч с петербуржцами будет посвящен сотрудничеству в гуманитарной сфере. 1 ноября в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей состоится мастер-класс по вокалу.Проблемы музейной жизни на примере Государственного музея-заповедника «Павловск» коллеги обсудят на встрече в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее. Петербургские профессионалы в сфере развития туризма также дадут мастер-класс по организации туристско-экскурсионной деятельности.

Гости посетят выставочный комплекс «Салют, Победа!», познакомятся с достопримечательностями Оренбурга. Вечерняя программа культурного обмена продолжится в Оренбургском государственном татарском драматического театра им. М. Файзи, где состоится концерт современной и классической музыки Санкт-Петербургского ансамбля «Эссе-Квинтет».