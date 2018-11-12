С 7 по 12 ноября в Казани состоялся чемпионат России по плаванию. Лучшие спортсмены получили путевки на предстоящее мировое первенство.

Оренбургская спортсменка показала выдающиеся результаты, на её счету 3 золота и одно серебро. Мария удачно дались выступления на дистанциях 100 метров вольным стилем и комплексом (с рекордом России и выполненным нормативом на чемпионат мира), а также эстафета 4х100 вольным стилем в составе команды Санкт-Петербурга. Серебряную медаль она завоевала на дистанции 50 метров на спине.