14 ноября состоится ввод в эксплуатацию сразу двух солнечных станций: Сорочинской СЭС, которая станет крупнейшей солнечной электростанцией в Единой энергосистеме России, и Новосергиевской СЭС. Официальное открытие состоится 14 ноября.

Новые станции являются первыми элементами инвестиционной программы компании «Т Плюс» в области возобновляемой энергетики «Солнечная система». Мощность Сорочинской солнечной электростанции (СЭС «Уран») составит 60 МВт. Новосергиевская солнечная электростанция (СЭС «Нептун») будет иметь мощность 45 МВт. Все основные компоненты станций российского производства.

Компания «Т Плюс» начала строительство фотовольтаического массива суммарной мощностью 105 МВт на западе Оренбургской области в начале текущего года. Солнечные электростанции будут сданы досрочно — изначально планировалось завершить строительство и запустить обе станции в промышленную эксплуатацию к началу 2019 года.