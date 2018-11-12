10 ноября в Оренбурге завершился Всероссийский турнир по настольному теннису памяти В.С. Черномырдина на призы ООО «Газпром добыча Оренбург». Он собрал 110 спортсменов в возрасте от 13 лет из 12 регионов страны.

Теннисный турнир в память о выдающемся оренбуржце прошел в восьмой раз. Широка была его география: Екатеринбург, Самара, Магнитогорск, Пермь, Чувашия, Хакасия, Новосибирск, Тюмень, Новокузнецк, Башкортостан. Наибольшее число спортсменов представили хозяева: в турнире выступили 30 воспитанников Центра настольного тенниса. В их копилке 16 наград.

По три золота завоевали Илья Березин и Дарья Чернорай (в одиночном, парном и смешанном разрядах). Руслан Алчимбаев собрал полный комплект наград: золото в паре, серебро – в одиночке и бронзу среди смешанных пар. На счету Ксении Валовой золото в паре и бронза – в смешанном разряде. Оренбуржец Евгений Регентов с екатеринбужцем Артемом Родиным стали серебряными призерами. Дважды на третью ступень пьедестала почета поднялась Раиса Ширяева (в личном первенстве) и в паре с другой оренбурженкой Екатериной Максимовой. Еще одна бронза в активе Василисы Даниловой в одиночном разряде.