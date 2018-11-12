Грабитель похитил в салоне сотовой связи 12 «айфонов». Идет розыск преступника

11 ноября вечером в одном из салонов сотовой связи произошло дерзкое ограбление. Молодой человек зашел в помещения салона сотовой связи с предметом похожим на пистолет, разбил стеклянные створки витрин, откуда похитил 12 смартфонов Apple iPhone.

Сейчас сотрудники полиции ведут в городе оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого.

! Если Вы обладаете информацией о подозреваемом, просьба сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3532) 79-02-81, 79-19-59, 8-961-940-43-10 или 02.

ФОТО ПОДОЗРЕВАЕМОГО