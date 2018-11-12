29-летняя жительница областного центра нанесла несколько ударов своей матери, затем повалив ее на пол, похитила из кармана 7 тысяч рублей и мобильный телефон.

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Оренбургское» с заявлением обратилась пенсионерка областного центра по факту совершенного в отношении нее грабежа.

Сотрудниками уголовного розыска молодая женщина задержана. Как выяснилось, подозреваемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении своей мамы.

— В отношении оренбурженки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, — сообщил заместитель начальника 4 отдела (по расследованию преступлений на территории Промышленного района г. Оренбурга) СУ МУ МВД России «Оренбургское» Евгения Никонова.