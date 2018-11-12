11 ноября в Оренбургском госуниверситете в четвертый раз состоялась международная образовательная акция «Географический диктант».

В акции приняли участие 99 стран мира, а количество площадок почти достигло 4 тысяч. В ОГУ пришли более 200 любителей географии, среди них школьники, студенты, преподаватели, пенсионеры. Самой многочисленной группой были военные — около 50 представителей Оренбургской ракетной армии во главе с полковником Алексеем Зиминым.

С приветственным словом к собравшимся обратилась ректор ОГУ Жанна Ермакова. Она отметила значимость акции и географии как науки в целом, подчеркнув, что географические знания применяются как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Ее плодами пользуются экономисты, проектировщики, геологи и многие другие. Сегодня у каждого желающего есть возможность окунуться в мир географии и оценить уровень своих знаний, сказала Жанна Анатольевна, и пожелала всем удачи в написании диктанта.

Аспирант кафедры геологии ОГУ Александра Коломоец презентовала студенческий проект «Рычковские маршруты», целью которого является сохранение памяти о знаменитом исследователе Оренбургского края Петре Рычкове — первом члене-корреспонденте Санкт-Петербургской академии наук, географе, историке и краеведе.

Перед началом диктанта в качестве разминки и настроя на продуктивную работу модератор мероприятия заведующая кафедрой географии и регионоведения ОГУ Татьяна Герасименко предложила участникам ответить на несколько интересных вопросов. Затем пришло время вопросов и ответов, в том числе и для ректора ОГУ Жанны Ермаковой. Озвучивали видеовопросы этого года народный артист РСФСР Лев Лещенко, телеведущие Яна Чурикова и Дмитрий Дибров, рок-музыкант Гарик Сукачев, журналист и телеведущая, советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.

В диктанте из двух частей — 30 вопросов различной степени сложности, требующих не только знаний курса средней школы, но и эрудиции и сообразительности. Пример одного из вопросов: «На какой полуостров отправлялся в XI веке человек, желавший попасть в Тмутаракань?»

— Вопросы для меня были не сложными, но интересными, — поделилась студентка геолого-географического факультета Анастасия Чужанкова. — Думаю, что вполне могу получить 100 баллов.

— Я впервые принимаю участие в этой акции, вопросы для меня показались непростыми, пришлось хорошенько подумать и вспомнить все то, чему учили в школе, — говорит служащий по контракту 31-й ракетной армии Константин Лебединский.

— Мне как экономисту, честно сказать, нелегко было писать Географический диктант, — рассказывает ректор Жанна Ермакова. — В последний раз я сталкивалась с географией при поступлении в институт, до сих пор помню вопрос про болото и его характеристики. Очень здорово, что у нас в вузе проходят тотальный, исторический, этнографический, экономический и географический диктанты. Они «оживляют» нашу жизнь, заставляют смотреть на мир и думать совсем по-другому. Когда участвуешь в таких акциях, обязательно узнаешь что-то новое.

— Основная цель акции — популяризация географической науки, воспитание патриотических чувств и любви к Родине. Сегодня мы все еще немного продвинулись в этом направлении, — считает Татьяна Герасименко. — В диктанте были представлены вопросы средней сложности, многие требовали знания конкретной области или местности, но я думаю, что многие справились с заданиями.

Результаты диктанта можно будет узнать на сайте Русского географического общества после 30 ноября, пройдя по ссылке dictant.rgo.ru.