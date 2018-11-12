Правоохранителей Соль-Илецка заинтересовал подозрительный мужчина, который находился возле одного из домов. При проверке оказалось, что у 30-летнего жителя Оренбурга при себе находилось вещество похожее на наркотическое.

Позже эксперты подтвердили, что вещество является наркотиком синтетического происхождения общей массой 0,38 граммов.

При проведении дальнейших следственных действий полицейские установили, что мужчина делал закладки с наркотиками на территории Соль-Илецка с целью последующего сбыта. Мужчина указал 16 тайников «закладок», в которых были спрятаны наркотики синтетического происхождения. Общий вес наркотика составил 75 граммов.

По данным фактам Следователем СО ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу возбуждено несколько уголовных дел. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

ЗАКЛАДКИ В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ