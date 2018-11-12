18-летний житель Оренбурга не желая официально выучиться на права, решил изготовить водительское удостоверение собственноручно. Для этого он распечатал права на принтере и без тени сомнения сел с ними за руль. Разумеется, его поездки с поддельным документом рано или поздно должны были закончиться, и это произошло.

11 ноября, около часа ночи по улице Загородное шоссе сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Chevrolet Cruze для проверки документов.

Молодой человек предъявил водительское удостоверение. Представителям правоохранительных органов не составило труда понять, что права поддельные. Позже экспертиза это подтвердила. Парень пояснил, что поддельный документ он изготовил в домашних условиях, распечатав через цветной принтер.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Молодому оренбуржцу грозит штраф или арест на срок о 3 до 6 месяцев, — сообщила старший дознаватель отдела полиции №3 МУ МВД России «Оренбургское» Эльвина Валитова.