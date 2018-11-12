В 2018 году в больницу Ясненского городского округа приехали работать 14 молодых врачей

В муниципальное образование, удаленное от Оренбурга на 500 километров, за последний год по проекту «Земский доктор» и целевому обучению в медицинском университете приехали 14 молодых врачей. Все прибывшие обеспечены жильем. В здравоохранение городского округа привлечено также 4 фельдшера и 10 медицинских сестер.

Терапевт и акушер-гинеколог Камиль и Дильнара Шарафутдиновы начали работать в моногороде Ясный весной. Семья земских врачей получила благоустроенное жилье, дети ходят в местную школу и детский сад. Земский доктор – хирург Розалия Бисембина приступила к работе в поликлинике Ясненской горбольницы совсем недавно, но уже получила ключи от квартиры.

В этом году стать участниками проекта «Земский доктор» смогли не только сельские населенные пункты, но и города с населением до 50 тыс. человек. Как подчеркивает главный врач Ясненской городской больницы Ильдар Кильметьев, благодаря притоку медицинских кадров удалось полностью укомплектовать участковую педиатрическую службу, сократить дефицит участковых терапевтов. Приняты востребованные узкие специалисты, в том числе невролог, эндокринолог, гинеколог, уролог, анестезиолог, эпидемиолог, хирург, провизор.

В настоящее время на разных курсах Оренбургского государственного медицинского университета по целевому набору обучаются 19 студентов – будущих врачей Ясненского здравоохранения.

Ясненский городской округ – приграничная с Казахстаном окраинная территория Оренбуржья. Но местное здравоохранение привлекательно для молодых специалистов: здесь есть перспективы профессионального роста, решаются вопросы жизнеустройства. Есть условия для проведения досуга, занятий спортом.

В рамках программы развития моногородов улучшены условия во взрослой поликлинике: создана открытая регистратура, навигация, соблюдены требования доступной среды, в отремонтированном холле для посетителей созданы современные комфортные условия. В рамках централизованной поставки получен современный автомобиль скорой медицинской помощи с необходимым оснащением.

Ильдар Кильметьев отмечает, что главный принцип работы его коллег – пациентоориентированный подход, неукоснительное соблюдение этико-деонтологических вопросов. Налажена обратная связь с населением, все возникающие вопросы решаются оперативно. За последний год в администрацию городского округа не поступило ни одного нарекания на работу медиков.