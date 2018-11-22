Автоледи-пенсионерка сбила невнимательного пешехода

Накануне в Оренбурге произошло ДТП с участием пешехода. 40-летняя женщина решила перейти проезжую часть в неположенном месте, но была сбита водителем иномарки.

Дорожное происшествие произошло на улице Волгоградская. 76-летняя водитель автомобиля KIA Rio совершила наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП у пешехода сотрясение головного мозга и закрыта черепно-мозговая травма, а у водителя проблемы с ГИБДД.

ФОТО С МЕСТА ДТП