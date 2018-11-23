В ночь на 23 ноября в Южном округе проводилась уборка дорог, заездных карманов, перекрестков, остановочных павильонов, переходов и тротуаров от снега. Также проводилась обработка дорог песко-соляной смесью (ПСС). Всего в ночь в Южном округе работало 50 единиц техники.

Днем 23 ноября планируется уборка и очистка от снега и мусора подземных пешеходных переходов, уборка вантового моста от снега, посыпка тротуаров ПСС. В работах планируется задействовать 60 единиц техники.

В Северном округе минувшей ночью на уборке дорог от снежного наката были задействованы 22 человека и 23 единицы техники специализированного предприятия МКУ «Комсервис». Уборка проводилась по 4 основным магистралям округа согласно технологическому графику. Сегодня днем на территории округа работают 37 машин спецтехники.

Напомним, по информации УЖКХ администрации города Оренбурга, сегодня утром в уборке дворовых территорий многоквартирных домов от снега было задействовано 953 дворника.