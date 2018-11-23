23 ноября в Абдулинском городском округе пройдут масштабные мероприятия (0+) с участием представителей законодательной и исполнительной власти разных уровней, общественных организаций и жителей округа.

В 13:30 гости торжества примут участие в праздновании Дня матери в районном доме культуры «Юбилейный». На празднике состоится творческая презентация партийного проекта «Единой России» — «Культура малой Родины». В рамках которого, для местного Дома культуры приобретено световое, звуковое и видеопроекционное оборудование, а также музыкальные инструменты. В полной мере современная аппаратура будет задействована в праздничном мероприятии.

Концерт для представительниц всех населенных пунктов муниципалитета подготовлен силами лучших коллективов Абдулинского городского округа. Изюминкой праздника станет показ новой коллекции от народного театра моды «Орхидея». Авторские модели одежды представят дети, которые занимаются в театре, и их мамы. Для мам и бабушек – а их на празднике соберется не менее 350 человек – в фойе дома культуры театр моды подготовит выставку детских рисунков и фотографий.

Театрализованное представление «Прекрасен мир любовью матери моей» исполнит танцевальный коллектив «Грация». Яркие номера присутствующим в зале подарят народные и самодеятельные коллективы: инструментальный ансамбль «Русский стиль», хореографический коллектив «Вдохновение», вокальная группа «Сударушка», вокальная студия «До-ми-соль-ка», ансамбль «Добры молодцы», а также сольные исполнители.

Демонстрации исполнительского мастерства артистов помогут световое оформление сцены, звуковое сопровождение концерта, поздравительные слайды, специальное освещение каждого номера, фейерверк анимационных цветов и другие спецэффекты, созданные с помощью нового профессионального оборудования.

Часом раннее, в 12:00 в центре города Абдулино состоится торжественное открытие Аллеи памяти абдулинцам – участникам войны в Афганистане и локальных военных конфликтов. Мемориальный комплекс из 14 памятных плит и архитектурной звезды установлен в центре города на улице Ленина, здесь же разбит новый парк – проект реализован по программе «Комфортная городская среда».