«Дни районов в ОГУ» продолжаются. 21 ноября в Оренбургском государственном университете побывали старшеклассники из Саракташского района.

С ними приехали заместитель главы администрации района — руководитель аппарата администрации района Ришат Бакиров и заместитель начальника районного отдела образования Мария Шевцова. Гости особенно внимательно осмотрели выставку 13 факультетов и 3 институтов ОГУ, побеседовали с деканами, преподавателями и студентами всех подразделений.

Сейчас в ОГУ обучается около 250 студентов из Саракташского района. Некоторые из ребят пришли на встречу с земляками и представили свои факультеты. Аселя Даултаева рассказала Ришату Бакирову, что с дипломом о высшем образовании собирается вернуться в родной район и надеется, что найдет работу по специальности – педагога колледжа или инспектора по делам несовершеннолетних (она оканчивает факультет гуманитарных и социальных наук). Аселя активно занимается спортом: школьницей она защищала честь района, а студенткой – университета в лыжных гонках и биатлоне. Руслан Абзелилов, кстати, школьный отличник, подробно рассказал обступившим его одиннадцатиклассникам о факультете математики и информационных технологий, на котором сейчас обучается.

Деканы, их заместители и заведующие кафедрами рассказали гостям о новых направлениях подготовки, программы которых разработаны, исходя из современных реалий экономики и запросов рынка: к примеру, финансово-экономический факультет рассказал о специальности «Экономическая безопасность», на которой обучающиеся получают одновременно экономические и юридические знания, геолого-географический факультет готовит инженеров по охране труда и одновременно по охране окружающей среды.

Декан архитектурно-строительного факультета Азамат Альбакасов обсудил с Ришатом Бакировым вопрос целевого приема талантливых школьников из Саракташа на направления подготовки «Архитектура» и «Строительство».

Оживленный разговор произошел у стенда факультета прикладной биотехнологии и инженерии. Ришата Бакирова заинтересовали многие направления подготовки, выпускники которых были бы нужны в динамично развивающемся районе, в том числе специалисты по разведению рыбы. Студенты рассказали, что были на экскурсии на российско-итальянском мясоперерабатывающем заводе «Оренбив» в селе Черный Отрог и были восхищены уровнем производства. Декан факультета Владислав Коротков выразил надежду, что будет возобновлена практика студентов ОГУ на предприятиях района, в частности, на Саракташском консервном заводе.

Электроэнергетический факультет удивил гостей 3D-принтером, который на их глазах напечатал объемный брелок. На площадке международной деятельности ОГУ они узнали, что в университете можно изучить китайский, независимо от того, на каком факультете ты учишься. Сегодня этот перспективный для дальнейшей карьеры язык, в связи с развивающимися связями России с Поднебесной, на базе центра китайского изучает около 60 человек.

В актовом зале университета ребят приветствовали проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов и Ришат Бакиров.

Ришат Махмутович рассказал, что глава района Анатолий Тарасов окончил Оренбургский политехнический институт (ныне ОГУ), а он сам — Оренбургский государственный университет, юридический факультет.

— Я горжусь, что учился здесь. ОГУ дает такую подготовку, такую базу, что за свои знания не стыдно. Я вам посоветую поступать именно в Оренбургский государственный университет, — сказал Ришат Бакиров.

Он отметил, что около 70 процентов выпускников их школ, пожелавших получить высшее образование, выбирают именно ОГУ. Замглавы района напомнил поговорку «Где родился, там и пригодился» и рассказал, что сам он сделал выбор в пользу своей малой родины, хотя была возможность остаться в Оренбурге.

Для школьников, будущих абитуриентов, выступили студенты факультетов филологии и журналистики, гуманитарных и социальных наук, финансово-экономического факультета.

Ребята традиционно получили подарки с презентационной продукцией ОГУ и сфотографировались вместе с представителями университета. Гости побывали в библиотеке, музеях, на факультетах и в институтах ОГУ.