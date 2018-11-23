Распродажа продлится с 22 ноября по 25 ноября*

В «Черную пятницу» вы можете приобрести гаджеты по выгодной цене: смартфоны, планшеты и аксессуары со скидкой до 40%! Выбирайте выгодные тарифы и красивые номера, заказывайте современные девайсы в салонах и в интернет-магазине МегаФона!

При заказе в интернет-магазине товар можно забрать в пункте выдачи по адресу Володарского, 27, либо в удобном для вас салоне, например, ближайшем к дому или офису.

Если нужного смартфона или аксессуара не нашлось на сайте вашего города, воспользуйтесь почтовой доставкой, оформив заказ из городов: Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Самара, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Список устройств по акции доступен на сайте shop.megafon.ru.

* Акция продлится с 22.11.2018 г. по 25.11.2018 г. Срок участия в акции некоторых товаров может быть ограничен. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.