Оренбургская кадастровая палата сообщает, что Минэкономразвития выступило с инициативой о внесении поправок в земельный кодекс РФ. Документ может вступить в силу в 2025 году.

Согласно инициативе Минэкономразвития РФ, все земельные участки планируется отнести к одной из 18 территориальных зон. Соответствующий проект поправок в земельный кодекс внесен в Госдуму и опубликован по ссылке regulation.gov.ru.

Итак, авторы нововведения предлагают выделить следующие территориальные зоны:

  • сельскохозяйственного и рекреационного назначения,
  • жилые,
  • общественно-деловые,
  • производственные,
  • природоохранные,
  • ведения садоводства для собственных нужд граждан,
  • сельскохозяйственного назначения для собственных нужд граждан,
  • историко-культурного назначения,
  • природных лечебных ресурсов,
  • энергетики,
  • транспорта,
  • обеспечения космической деятельности,
  • обеспечения обороны страны и безопасности государства,
  • специального назначения,
  • многоцелевые,
  • лесного фонда
  • запаса.

Предполагается, что часть земель можно будет отнести сразу к нескольким территориальным зонам. Например, территории объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территории, особо охраняемые природные территории, созданные в качестве государственного природного заказника или памятника природы.

Проект также устанавливает разрешенное использование земельных участков, расположенных в границах различных зон.

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