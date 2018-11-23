Оренбургская кадастровая палата сообщает, что Минэкономразвития выступило с инициативой о внесении поправок в земельный кодекс РФ. Документ может вступить в силу в 2025 году.
Согласно инициативе Минэкономразвития РФ, все земельные участки планируется отнести к одной из 18 территориальных зон. Соответствующий проект поправок в земельный кодекс внесен в Госдуму и опубликован по ссылке regulation.gov.ru.
Итак, авторы нововведения предлагают выделить следующие территориальные зоны:
- сельскохозяйственного и рекреационного назначения,
- жилые,
- общественно-деловые,
- производственные,
- природоохранные,
- ведения садоводства для собственных нужд граждан,
- сельскохозяйственного назначения для собственных нужд граждан,
- историко-культурного назначения,
- природных лечебных ресурсов,
- энергетики,
- транспорта,
- обеспечения космической деятельности,
- обеспечения обороны страны и безопасности государства,
- специального назначения,
- многоцелевые,
- лесного фонда
- запаса.
Предполагается, что часть земель можно будет отнести сразу к нескольким территориальным зонам. Например, территории объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территории, особо охраняемые природные территории, созданные в качестве государственного природного заказника или памятника природы.
Проект также устанавливает разрешенное использование земельных участков, расположенных в границах различных зон.