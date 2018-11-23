Оренбургская кадастровая палата сообщает, что Минэкономразвития выступило с инициативой о внесении поправок в земельный кодекс РФ. Документ может вступить в силу в 2025 году.

Согласно инициативе Минэкономразвития РФ, все земельные участки планируется отнести к одной из 18 территориальных зон. Соответствующий проект поправок в земельный кодекс внесен в Госдуму и опубликован по ссылке regulation.gov.ru.

Итак, авторы нововведения предлагают выделить следующие территориальные зоны:

сельскохозяйственного и рекреационного назначения,

жилые,

общественно-деловые,

производственные,

природоохранные,

ведения садоводства для собственных нужд граждан,

сельскохозяйственного назначения для собственных нужд граждан,

историко-культурного назначения,

природных лечебных ресурсов,

энергетики,

транспорта,

обеспечения космической деятельности,

обеспечения обороны страны и безопасности государства,

специального назначения,

многоцелевые,

лесного фонда

запаса.

Предполагается, что часть земель можно будет отнести сразу к нескольким территориальным зонам. Например, территории объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территории, особо охраняемые природные территории, созданные в качестве государственного природного заказника или памятника природы.

Проект также устанавливает разрешенное использование земельных участков, расположенных в границах различных зон.