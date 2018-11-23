Дорожная авария в котором пострадал 14-летний подросток произошла накануне на перекрестке улиц Цвиллинга и Невельской.

45-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу, двигающемуся во встречном направлении, автомобилю Hyundai Solaris за рулем которого был 34-летний мужчина. От удара автомобиль Hyundai отбросило на бордюрный камень.

В этом ДТП пострадал пассажир автомобиля Hyundai — 14-летний подросток, который находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга в городскую больницу.

ФОТО С МЕСТА ДТП