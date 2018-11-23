Уголовное дело возбуждено после исчезновения 10-летнего мальчика в селе Чапаевское Оренбургской области, который ушёл из дома вечером 19 ноября и не вернулся. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Уже несколько дней опытные следователи СК, сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски пропавшего ребенка.

Тем временем, правоохранительные органы передают приметы пропавшего 10-летнего Казакова Данила. Рост ребенка примерно 140 сантиметров. Худощавый, волосы светлые, глаза карие. Был одет в синюю майку, красную куртку, светло-синие джинсы и черную вязанную шапку. Был обут в черные башмаки, с белой окантовкой на подошве.

Если вам известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам: (3532) 34-38-01, 123 либо 02.