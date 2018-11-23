Тело убитой женщины обнаружено в деревянном ящике

Вечером 20 ноября в гараже по улице Октябрьской города Гая в деревянном ящике обнаружено труп молодой женщины. Следователи установили, что смерть наступила от удушения.

Опытные следователи быстро установили личность убитой, ей оказалась 25-летняя местная жительница, которая имела срок за кражу. Вскоре были установлены и подозреваемые в её убийстве. Ими оказались двое братьев, 31-летний ранее судимый местный житель и его 26-летний брат.

По предварительной информации убийство произошло 3 ноября в одной из квартир на улице Октябрьской. Мужчины и женщина были пьяны, внезапно между ними возникла ссора и как полагает следствие, мужчины задушили свою знакомую шнуром от зарядного устройства.

По факту убийства совершенного группой лиц возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.