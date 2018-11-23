Житель Новосергиевского района был пьян, когда началась ссора с двоюродным братом. Мужчина в адрес родственника начал высказывать угрозы убийством, в подтверждение к своим словам достал пиротехнического сигнала охотника и произвел выстрел. 15 мм заряд от ракетницы попал в кисть правой рук, после чего отрекошетил ему в живот.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. 14 ноября суд приговорил жителя поселка Новосергиевка, к наказанию в виде ограничения свободы на срок 9 месяцев, сообщили в прокуратуре Новосергиевского района.

Стоит отметить, что ранее данный гражданин уже был осужден в 2016 году за аналогичное преступление.