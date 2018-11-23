22 ноября в Оренбургской областной филармонии состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко, художественный руководитель VI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, заслуженный деятель искусств РФ Ольга Ростропович, знаменитый французский скрипач и кинодокументалист Брюно Монсенжон, народная артистка РФ, профессор Центра Оперного Пения Галины Вишневской Маквала Касрашвили, хранитель Санкт-Петербургского семейного архива семьи Ростроповичей Лариса Чиркова.

Ольга Ростропович рассказала о программе фестиваля, представила его почетных гостей и поблагодарила оренбуржцев за теплый прием:

— Эта земля греет меня своим гостеприимством. Я очень люблю ваш город и в этот раз привезла на фестиваль друзей, которые никогда не были в Оренбурге. Мы сегодня посетили дом-музей Ростроповичей – и это большое счастье. Я очень благодарна вам за память о папе и за то, что сделано для сохранения дома, где жила семья Ростроповичей.

Известный мировой режиссер Брюно Монсенжон приехал в Оренбург из Парижа, чтобы лично представить новый фильм «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок». На блестящем русском языке он посвятил присутствующих об особенностях съемочного процесса ленты, отметив самоотверженную работу и бесценную помощь архивариуса Ларисы Чирковой.

— Я никогда не делаю фильм по заказу, биография моих героев глубоко трогает меня лично. Мы познакомились с Мстиславом Ростроповичем в 1986 году, дружили, работали вместе. Без любви и даже страсти к этому великому человеку я бы не смог снять этот фильм, — признался Брюно Монсенжон.

В постановке оперы «Иоланта» Петра Чайковского, которая представлена в афише Фестиваля Центром Оперного Пения Галины Вишневской, главную роль исполняет Елизавета Зарянская, воспитанница экс-солистки Большого театра России Маквалы Касрашвили. Среди ее учениц – солистка «Геликон-Оперы», выпускница Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Мария Буйносова.

В рамках проведения Фестиваля Маквала Касрашвили даст мастер-класс для студентов института искусств. Знаменитая певица, лауреат Государственной премии РФ и Государственной Премии Грузинской ССР, вспомнила о своем первом знакомстве и совместной работе на одной сцене с Галиной Вишневской:

— Эта встреча сформировала мою творческую жизнь, сформировала меня как музыканта. Если бы я не встретилась с Галиной Павловной, которая занималась со мной и оказывала мне большое внимание, моя судьба сложилась бы по-другому. Она была примером служения своей профессии, — отметила Маквала Касрашвили.

Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко обозначила высокий уровень Фестиваля и разнообразие его афиши.

— Это всегда финальный восклицательный знак для культурной жизни региона. В этом году фестиваль проходит четыре дня, в его программе помимо ставших традиционными концертами классической музыки, премьера мирового кинематографа и музыкально-литературный эксперимент с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Давайте наслаждаться этими вечерами и предоставленной оренбуржцам возможностью прикоснуться к большому искусству! – завершила встречу Евгения Шевченко.