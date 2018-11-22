Накануне вечером на трассе Оренбург — Соль-Илецк произошло ДТП в котором пострадали женщина-водитель и ребенок, который сидел на пассажирском сидении.

Женщина не удержала свой автомобиль на дороге и съехала в кювет, где он перевернулся. В результате водитель с ушибами тазобедренного сустава госпитализирована в городскую больницу, после оказания медпомощь отпущена домой. 16-летний пассажир также госпитализирован. Несмотря на то что он был пристегнут ремнем безопасности, у него закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная травма головы.

ФОТО С МЕСТА ДТП