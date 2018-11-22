На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) состоялся координационный совет компании «Металлоинвест» и Группы ЧТПЗ. Участие в совещании приняли руководители и специалисты Группы ЧТПЗ, УК «Металлоинвест», Уральской Стали и Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК).

В ходе встречи специалисты проанализировали качественные показатели сотрудничества за прошедший год, актуализировали программу «100% качества». В рабочих группах участники совета обсудили качество, сроки поставки и ценообразование листового проката, поставляемого Уральской Сталью в адрес Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Еще одной темой обсуждения стало производство трубной заготовки и увеличение закупок горячебрикетированного железа (ГБЖ) производства Лебединского ГОКа. Специалисты ОЭМК и ЭСПЦ «Железный Озон 32» обменялись опытом, поделились собственными наработками по совершенствованию технологии выплавки с учетом использования ГБЖ.

«Рабочие встречи в расширенном составе непосредственно на производственной площадке позволяют оперативно анализировать проделанную работу и решать сразу целый комплекс вопросов с нашими ключевыми партнерами», — заявил директор департамента продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест» Игорь Сыч.

«Группа ЧТПЗ и Оскольский электрометаллургический комбинат являются давними стратегическими партнерами, — отметил заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин. — По итогам 2017 года доля ОЭМК среди поставщиков трубной заготовки в адрес ПНТЗ составила 18,7%, а доля Уральской Стали среди поставщиков штрипса для ТБД в сортаменте стана 2800 в адрес ЧТПЗ — 76%. Обсудить вопросы продуктивного сотрудничества заинтересованным сторонам – это одна из главных целей подобных координационных советов. Консолидирование усилий, в конечном счете, способствует повышению конкурентоспособности нашей продукции».

В рамках визита на ПНТЗ делегация компании «Металлоинвест» посетила электросталеплавильный цех «Железный Озон 32», Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, Образовательный центр Группы ЧТПЗ.

Итогом координационного совета стало решение сторон развивать сотрудничество, в протоколе встречи обозначили вопросы, требующие дальнейшей проработки. Следующее заседание запланировано на июль 2019 года, местом проведения станет Уральская Сталь.