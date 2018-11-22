В заключительный день приема документов появилось еще 14 новых кандидатов. Двадцать первым участником конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Оренбурга стал временно не работающий Гуреев Сергей Иванович.

Также сегодня подали полный пакет документов для участия: директор по развитию ООО «Интервиза» Макаров Петр Владимирович, ведущий инженер ООО «СамараНИПИнефть» Рябуха Елена Алексеевна, генеральный директор ООО «Компания «Секретория», генеральный директор ООО «Секретория» Дёмина Татьяна Владимировна, военный пенсионер Стешин Сергей Николаевич, финансовый директор ООО «Юридическая фирма «Паритет», шоумен Эмирагаев Назим Абдурагимович, главный инженер проекта ООО «СамараНИПИнефть» Аверьянов Андрей Александрович, индивидуальный предприниматель Артем Юрьевич Порошин, генеральный директор ООО «Оренбургская Маркетинговая Компания» Байраков Вячеслав Юрьевич, директор ООО «Высотка–Строй» Стрижов Сергей Васильевич, директор ООО «Сервис–Электромонтаж» Расейкин Константин Владимирович, временно неработающий Чернов Дмитрий Алексеевич, генеральный директор ООО «УКС–Инвест» Ершов Александр Андреевич и вице-губернатор — заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Кулагин Дмитрий Владимирович.

Всего на сегодняшний день сдали бумаги тридцать четыре кандидата на пост Главы областного центра.