«Росводоканал Оренбург» внедряет усовершенствованную технологию обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия на открытом Уральском водозаборе. Переход на новый способ очистки позволит предприятию отказаться от использования жидкого хлора.

Завершены подготовительные мероприятия для запуска улучшенной и более современной технологии очистки воды, определен поставщик неорганического соединения, а также установлены специальные титановые контейнеры для его хранения. Гипохлорит натрия негорюч, невзрывоопасен и поэтому не представляет опасности для жизни и здоровья людей во время его транспортировки и хранения, а также в процессе обработки воды.

«Обеззараживание – завершающий этап очистки питьевой воды, который ускоряет процессы окисления железа и тяжелых металлов, удаляет запахи и улучшает цветность, очищает от органических веществ, тем самым дезинфицируя ее до состояния, пригодного для употребления», — отмечает главный инженер ООО «Оренбург Водоканал» Дмитрий Стрельцов.

Открытый Уральский водозабор подает около 40 тысяч кубометров воды в сутки. Качество воды по всем стадиям очистки и на выходе проверяется в лаборатории, в сутки производится до 320 отборов проб по 14 показателям. С переходом на обеззараживание гипохлоритом натрия жители Ленинского и Центрального районов Оренбурга будут пользоваться водой, продезинфицированной более усовершенствованным способом.

Стоит отметить, что на новом Южно-Уральском водозаборе после ввода в эксплуатацию также будет использоваться подобная технология обеззараживания воды.