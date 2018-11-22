В Оренбургском государственном университете стартовал новый сезон межрегиональной олимпиады школьников по физике, химии и биологии «Будущие исследователи – будущее науки» (14+).

В первом состязании — по физике — приняли участие около 170 учащихся с 9-го по 11-й класс Оренбурга и области, а также Республики Башкортостан.

Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» включена в Перечень олимпиад школьников на 2018/19 учебный год Министерства науки и высшего образования РФ, поэтому согласно правилам приема 2019 года при поступлении в ОГУ победителей и призеров приравняют к стобалльникам (если результат ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, будет не ниже 75 баллов).

– Радует, что с каждым годом олимпиада становится все более популярной у старшеклассников, – отметила ведущий специалист отдела работы с абитуриентами и организации приема учебно-методического управления Оренбургского госуниверситета Наталья Кобзева. – Зачастую это наши будущие студенты. Мы ждем активного участия юных исследователей в состязаниях и по остальным предметам.

До нового года в ОГУ пройдут отборочные туры по биологии и химии (1 и 15 декабря соответственно), за ними — финальные.

Более полную информацию о Межрегиональной олимпиаде школьников «Будущие исследователи – будущее науки»можно получить на официальном сайте олимпиады unn.ru и в отделе работы с абитуриентами и организации приема ОГУ olymp.osu.ru по телефону: 8 (3532) 91-22-56.