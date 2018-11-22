27 и 28 ноября на сцене Оренбургского театра драмы имени Мирхайдара Файзи пройдут гастроли Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева. В рамках федерального проекта «Большие гастроли» артисты из Татарстана представят оренбуржцам три спектакля: детскую сказку «Мальчик-звезда» (0+), сатирическую комедию «Тётки» (12+) и трагедию «Дьявол» (12+).

На дневные сеансы двухдневных гастролей в 12:00 приглашаются юные зрители. Для них Мензеленский театр приготовил спектакль «Мальчик-звезда» по Оскару Уайльду в инсценировке режиссера-постановщика Альберта Сахабутдинова. Художник – Елена Ахметзянова. Спектакль идет на русском языке.

Сатирическая комедия Александра Коровкина «Тётки» будет показана 27 ноября, драматический спектакль «Дьявол» по пьесе драматурга Гусейна Джавида – 28 ноября, оба сеанса – в 19:00. Спектакли идут на татарском языке с синхронным переводом на русский язык.

Спектакль «Тутилэр» (Тетки) – комедия-фарс, очень простая и легкая. Рассчитана она в первую очередь на зрителя, который пришел в театр отдохнуть от своих повседневных забот. Сюжет таков: две сестры пенсионного возраста живут вместе в красивом старинном доме, который достался им в наследство. Дом не простой, а имеющий историческую ценность. Он расположен в самом центре города, поэтому заполучить его пытаются местные чиновники, которые под предлогом осуществления программы ветхого жилья хотят выселить бабушек на окраину города, а особняк продать. На этом фоне и развивается сюжет уморительно смешной комедии с забавными ситуациями. Актеры играют с куражом, легкостью и удовольствием.

Пьесу азербайджанского драматурга Гусейна Джавида «Дьявол» (Иблис) в Мензелинске поставил молодой, но уже широко известный режиссер из Якутска, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов. Драму «Дьявол» мензелинскому театру Потапов предложил сам – случайно прочитал рецензию на произведение. Поэтический текст переведен лауреатом премии Тукая Ркаилом Зайдуллой.

Пьеса, написанная более ста лет назад, актуальна и поныне. И сам Гусейн Джавид в свое время, и Сергей Потапов сейчас отмечают, что пьеса не о торжестве темных сил, она напоминание о том, что человек сам выбирает, какой путь ему избрать, и пусть порою выбор очень сложен, он всегда есть.

В спектакле заняты известные артисты Мензелинского театра – народный артист Республики Татарстан Рустем Муллин, народный артист Республики Татарстан Хафиз Хамматуллин. Главного героя Иблиса воплотил молодой артист театра Рустем Зиннуров. Роль тени Иблиса сыграл Руслан Ахметзянов.

Главный режиссер Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева – Дамир Самерханов, лауреат премии имени Дамира Сиразиева. Директор театра – заслуженный работник культуры Республики Татарстан Роберт Шаймарданов, лауреат премии имени Сабира Амутбаева.