Комичная ситуация произошла с невезучим воришкой в Оренбурге. Он сумел обчистить несколько офисов, после чего уснул на месте преступления в кресле.

20 ноября утром, неизвестного мужчину обнаружил директор одной из компаний у себя в офисе. Он вызвал сотрудников Росгвардии и пояснил, что с помощью системы видеонаблюдения зафиксировал проникновение постороннего лица в один из офисов. Сотрудники Росгвардии в одном из кабинетов на 4-м этаже административного здания на Шарлыкском шоссе обнаружили и задержали преступника, уснувшего в кожаном кресле.

Росгвардейцы задержали злоумышленника, при досмотре у него изъяли набор отверток, кусачки, молоток, гвоздодер, связку с ключами и пакет с деньгами.

Позже правоохранители установили, что мужчина проник в здание через окно на третьем этаже с помощью лестницы. Затем он используя инструмент вскрыл несколько кабинетов, где обнаружил 141 550 рублей.

По факту кражи в отношении 36-летнего ранее судимого, находящегося в федеральном розыске гражданина сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ФОТО С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ