С мая 2018 года на территории Северного района Оренбургской области реализуется инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 2800 коров. Инвестором проекта выступает крупнейший производитель молока в России ООО «ЭкоНива-АПК», президентом которой является Штефан Дюрр.

Приоритетные направления развития «ЭкоНивы» в Оренбургской области – это мясное и молочное животноводство. Мясное – путем создания рентабельного производства КРС мясного направления, в том числе за счет увеличения поголовья на базе существующих и приобретаемых активов хозяйства ООО «Северная Нива» до 10 000 голов. В молочном животноводстве – путем создания рентабельных молочных комплексов.

Реализация инвестиционного проекта в стадии завершения. В настоящее время проводятся следующие строительные работы: подвод коммуникаций, отсыпка дорог, монтаж животноводческих корпусов (3 корпуса на 1000 голов каждый), строительство крытой площадки для содержания телят, монтаж доильного зала, строительство кормовой площадки и т.д.

На сегодняшний день завезено нетелей молочного направления 2800 голов. Завоз продолжается, до 1 декабря 2018 года будет завезено 3000 голов.

Запуск производства молока на данном предприятии намечен на февраль 2019 года.