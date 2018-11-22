«Детский сад комбинированного вида № 56» города Оренбурга стал победителем областного конкурса.

На областном конкурсе «Детский сад года» опыт своей работы представили дошкольные образовательные организации, набравшие наибольшее количество баллов на заочном этапе конкурса. В Соль-Илецк приехали команды из Оренбурга, Бузулука, Медногорска Новотроицка Сорочинска, Оренбургского, Саракташского, Грачевского, Тоцкого, Красногвардейского районов.

Все конкурсанты провели публичные презентации и провели практические занятия.

Победителем областного конкурса признан «Детский сад комбинированного вида № 56» Оренбурга. Руководителю дошкольной образовательной организации Марине Гусевой вручены диплом, кубок и денежная премия.

Управление образования администрации города Оренбурга поздравляет педагогический коллектив, воспитанников и родителей детского сада № 56 с заслуженной победой!