Спортсмен школы бокса олимпийского резерва имени Г.И. Васильева Ришат Бакиров примет участие в матчевой встрече по боксу между сборной командой Российского спортивного студенческого союза и сборной Крыма.

Матчевая встреча, посвященная памяти Героя России, разведчицы Алиме Абденановой, состоится 24 ноября в Евпатории.

Оренбургский боксер выступит в составе команды РССС в весовой категории до 81 килограмма. Отметим, что Ришат Бакиров является мастером спорта России по боксу, чемпионом Приволжского федерального округа по боксу, тренируется под руководством Ильдара Айсина.