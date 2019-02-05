В Оренбургское УФАС России поступило обращение юридического лица для проверки факта уклонения ООО «Научно-производственная фирма «Р.О.С.МЕРА», а также о внесении указанной организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Установлено, что ООО «НПФ «Р.О.С.МЕРА» является победителем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку измерительного инструмента для нужд заявителя.

Проанализировав представленные заявителем документы, сделав вывод об установлении факта уклонения ООО «НПФ «Р.О.С.МЕРА» от заключения договора по итогам закупки, Комиссия Оренбургского УФАС России сделала вывод о наличии оснований для включения информации об ООО «НПФ «Р.О.С.МЕРА» в реестр недобросовестных поставщиков.

По итогам рассмотрения обращения, Оренбургское УФАС России направило в ФАС России сведения об ООО «НПФ «Р.О.С.МЕРА» для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от заключения договора.